 Demba Ba'dan Olympiakos iddiası – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    'dan iddiası

    Demba Ba'dan Olympiakos iddiası

    'ın Senegalli futbolcusu , son 16 turunda karşılaşacakları Yunanistan'ın ekibini eleyeceklerini savundu.

    Siyah-beyazlı takımın devre arasında renklerine kattığı , BJK TV'ye yaptığı açıklamada, ile yapacakları maçların çok zor geçeceğini belirterek, "Zor geçecek ama bizim çok güzel bir avantajımız var. Bizim yakaladığımız bir kazanma alışkanlığı var. Bu kazanma alışkanlığını devam ettirmemiz lazım. İki maç da zor olacaktır ama ağır taraf biziz. Yüzde 100'ümüzü vererek bu eşleşmeden çıkacağız." dedi.

    Demba Ba, daha önce de formasını giydiği 'a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Geriye dönüş gerçekten harika oldu. Benim zaten burayla çok güzel bir ilişkim var. Şimdiye kadar da her şey güzel gidiyor. Umarım takım için de çok faydalı olacak. İlk dönemimde sürekli olarak seyahat etmek zorundaydık. O da gerçekten belirli bir dezavantaj yaratıyordu. Kendi stadında oynamak birçok şeyi değiştiriyor. Bir de bizim stadımızdaki atmosfer bambaşka oluyor. Gerçekten harika oluyor."

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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