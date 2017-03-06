Demba Ba'dan Olympiakos iddiası

Siyah-beyazlı takımın devre arasında renklerine kattığı Demba Ba, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, Olympiakos ile yapacakları maçların çok zor geçeceğini belirterek, "Zor geçecek ama bizim çok güzel bir avantajımız var. Bizim yakaladığımız bir kazanma alışkanlığı var. Bu kazanma alışkanlığını devam ettirmemiz lazım. İki maç da zor olacaktır ama ağır taraf biziz. Yüzde 100'ümüzü vererek bu eşleşmeden çıkacağız." dedi.

Demba Ba, daha önce de formasını giydiği Beşiktaş'a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geriye dönüş gerçekten harika oldu. Benim zaten burayla çok güzel bir ilişkim var. Şimdiye kadar da her şey güzel gidiyor. Umarım takım için de çok faydalı olacak. İlk dönemimde sürekli olarak seyahat etmek zorundaydık. O da gerçekten belirli bir dezavantaj yaratıyordu. Kendi stadında oynamak birçok şeyi değiştiriyor. Bir de bizim stadımızdaki atmosfer bambaşka oluyor. Gerçekten harika oluyor."