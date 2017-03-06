''Cabaye tam bize göre''
Sezon sonu için Ada'dan bir iddia gündeme geldi.
Demba Ba'nın yönetime, Fransa'dan yakın arkadaşı Yohan Cabaye'yi önerdiği bildirildi. Ba'nın Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen 31 yaşındaki orta sahanın takıma çok faydalı olacağını söylediği ifade edildi. Piyasa değeri 15 milyon euro civarındaki Fransız futbolcunun transferinin ise kulübünün durumuna bağlı olduğu, ligde 17. sırada olan Crystal'ın küme düşmesi halinde Cabaye'nin Kartal olabileceği öne sürüldü. Bu arada Demba Ba BJK TV'ye, Olympiakos eşleşmesinden galip çıkacaklarını söyledi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
''Cabaye tam bize göre'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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