 ''Cabaye tam bize göre'' – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    ''Cabaye tam bize göre''

    ''Cabaye tam bize göre''

    Sezon sonu için Ada'dan bir iddia gündeme geldi.

    'nın yönetime, Fransa'dan yakın arkadaşı 'yi önerdiği bildirildi. Ba'nın Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen 31 yaşındaki orta sahanın takıma çok faydalı olacağını söylediği ifade edildi. Piyasa değeri 15 milyon euro civarındaki Fransız futbolcunun transferinin ise kulübünün durumuna bağlı olduğu, ligde 17. sırada olan Crystal'ın küme düşmesi halinde Cabaye'nin Kartal olabileceği öne sürüldü. Bu arada Demba Ba BJK TV'ye, Olympiakos eşleşmesinden galip çıkacaklarını söyledi.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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