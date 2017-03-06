‘Bizde herkes atabilir’
Yönetici Hüseyin Mican takımın golcü kimliğine atıfta bulundu. "Ayaklarımız yere basarak devam edeceğiz bu yola. Şampiyon olmamamız için bir neden yok" diyen Mican, Gökhan Gönül'ün golü içinse, "Sol bek ortaladı. Sağ bek gol attı. Bizim takımda herkes gol atabilir" yorumunu yaptı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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