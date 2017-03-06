 ‘Bizde herkes atabilir’ – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    ‘Bizde herkes atabilir’

    ‘Bizde herkes atabilir’
    Yönetici takımın golcü kimliğine atıfta bulundu. "Ayaklarımız yere basarak devam edeceğiz bu yola. Şampiyon olmamamız için bir neden yok" diyen Mican, Gökhan Gönül'ün golü içinse, "Sol bek ortaladı. Sağ bek gol attı. Bizim takımda herkes gol atabilir" yorumunu yaptı.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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