Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem

Yunanistan ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Bento ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, takımın başına geçici olarak altyapı teknik direktörü Vasilis Vouzas'ın getirildiği belirtildi. Vouzas'ın yardımcılığını ise Taso Panto, Ariel Ibagaza, Aleko Rando ve Hristos Mourikis'in yapacağı kaydedildi.

Portuguese Paulo #Bento leaves as manager of #Olympiacos just three days before the @EuropaLeague clash with #Besiktas . pic.twitter.com/ZHpRdpkPYn

OFFICIAL: U20 coach Vasilis #Vouzas will lead out #Olympiacos for the game vs @Besiktas. Paulo #Bento has been officially sacked. pic.twitter.com/htZKFkE80i