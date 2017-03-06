Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem

Yunanistan ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Bento ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, takımın başına geçici olarak altyapı teknik direktörü Vasilis Vouzas'ın getirildiği belirtildi. Vouzas'ın yardımcılığını ise Taso Panto, Ariel Ibagaza, Aleko Rando ve Hristos Mourikis'in yapacağı kaydedildi.

OFFICIAL: U20 coach Vasilis #Vouzas will lead out #Olympiacos for the game vs @Besiktas. Paulo #Bento has been officially sacked. pic.twitter.com/htZKFkE80i — Johnny Georgopoulos (@YanniRamone) 6 Mart 2017

Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos da Olympiakos yönetiminin Beşiktaş maçından 3 gün önce aldığı bu kararı sosyal medyadan takipçilerine duyurdu. Georgopoulos, Beşiktaş karşısında Olympiakos'un başında U20 teknik direktörü Vasilis Vouzas'ın görev alacağını belirtti.