 Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem

    Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda karşılaşacağı Olympiakos'ta Teknik Direktör Paulo Bento'nun görevine son verildi.

    Yunanistan ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Bento ile yolların ayrıldığı bildirildi.

    Açıklamada ayrıca, takımın başına geçici olarak altyapı teknik direktörü Vasilis Vouzas'ın getirildiği belirtildi. Vouzas'ın yardımcılığını ise Taso Panto, Ariel Ibagaza, Aleko Rando ve Hristos Mourikis'in yapacağı kaydedildi.

    Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos da Olympiakos yönetiminin Beşiktaş maçından 3 gün önce aldığı bu kararı sosyal medyadan takipçilerine duyurdu. Georgopoulos, Beşiktaş karşısında Olympiakos'un başında U20 teknik direktörü Vasilis Vouzas'ın görev alacağını belirtti.


    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:38
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