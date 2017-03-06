Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda karşılaşacağı Olympiakos'ta Teknik Direktör Paulo Bento'nun görevine son verildi.
Yunanistan ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Bento ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, takımın başına geçici olarak altyapı teknik direktörü Vasilis Vouzas'ın getirildiği belirtildi. Vouzas'ın yardımcılığını ise Taso Panto, Ariel Ibagaza, Aleko Rando ve Hristos Mourikis'in yapacağı kaydedildi.Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos da Olympiakos yönetiminin Beşiktaş maçından 3 gün önce aldığı bu kararı sosyal medyadan takipçilerine duyurdu. Georgopoulos, Beşiktaş karşısında Olympiakos'un başında U20 teknik direktörü Vasilis Vouzas'ın görev alacağını belirtti.
Portuguese Paulo #Bento leaves as manager of #Olympiacos just three days before the @EuropaLeague clash with #Besiktas. pic.twitter.com/ZHpRdpkPYn— Johnny Georgopoulos (@YanniRamone) 6 Mart 2017
OFFICIAL: U20 coach Vasilis #Vouzas will lead out #Olympiacos for the game vs @Besiktas. Paulo #Bento has been officially sacked. pic.twitter.com/htZKFkE80i— Johnny Georgopoulos (@YanniRamone) 6 Mart 2017
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:38
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 102
Yorum
okantasdan konu fb olunca sesiniz cıkıyor ama bjk a bişey diyemiyorsunuz gececeksiniz bu işleri !!!
- Türkiye'den 3 stat finalde
Toplam 5
Yorum
FIRTINA İÇ VE DIŞ DİZAYNI İLE MODERİN VE AKILLI SİSTEMLERİ İLE MEDİCAL PARK ARENA(TARBZON)
- "Hepsini tebrik ediyorum"
Toplam 47
Yorum
misafir bu olan bir ilk değil sonda olmayacak ne hikmetse fenerbahçe maçlarında hakem hataları lehte olunca herkes birlik olup kıyametler koparıyor
Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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