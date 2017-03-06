Avrupa’da yanlı hakem korkusu
Beşiktaş'ta Olympiakos maçı öncesi hakem tedirginliği var. Yunanistan ekibinin maça verilecek hakem atamasında etkili olabileceği öne sürülürken bunun sebebi olarak Olympiakos Başkan Yardımcısı Savvas Theodoridis'in oğlu Theodore'un UEFA'nın yeni genel sekreteri olması gösterildi. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne Kiev maçında Craig Thomson'un iğrenç yönetimi nedeniyle veda etmişti.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Avrupa’da yanlı hakem korkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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