 Avrupa’da yanlı hakem korkusu – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Avrupa’da yanlı hakem korkusu

    Avrupa’da yanlı hakem korkusu
    'ta maçı öncesi hakem tedirginliği var. Yunanistan ekibinin maça verilecek hakem atamasında etkili olabileceği öne sürülürken bunun sebebi olarak Olympiakos Başkan Yardımcısı Savvas Theodoridis'in oğlu Theodore'un UEFA'nın yeni genel sekreteri olması gösterildi. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne Kiev maçında 'un iğrenç yönetimi nedeniyle veda etmişti.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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