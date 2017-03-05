Yavru Kartallar'dan İstanbul’a 10 gol
Beşiktaş U15 Akademi Takımı, ligin 25. haftasında İstanbulspor'u 4-1 yendi.
Maçta baştan sona üstün oynayan Siyah-beyazlı takımın gollerini ilk yarıda Halil Can Ayan ve Berat Bozdağ ikinci yarıda ise Ertuğrul Arıcan ve Halil Can kaydetti. U-14 Akademi Takımı ise yine İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Adeta şov yapan U14 Takımı'nın gollerini ise Koray Yağcı (3), Umut Kiseçüklü, Emirhan Tak ve Halil Süleyman Demircioğlu kaydetti. U21'ler ise ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Goller; Yusuf ve Sedat'tan geldi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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