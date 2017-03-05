 Yavru Kartallar'dan İstanbul’a 10 gol – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Yavru Kartallar'dan İstanbul’a 10 gol

    Yavru Kartallar'dan İstanbul’a 10 gol

    , ligin 25. haftasında 'u 4-1 yendi.

    Maçta baştan sona üstün oynayan Siyah-beyazlı takımın gollerini ilk yarıda Halil Can Ayan ve Berat Bozdağ ikinci yarıda ise Ertuğrul Arıcan ve Halil Can kaydetti. U-14 Akademi Takımı ise yine 'u 6-0 mağlup etti. Adeta şov yapan U14 Takımı'nın gollerini ise Koray Yağcı (3), Umut Kiseçüklü, Emirhan Tak ve Halil Süleyman Demircioğlu kaydetti. U21'ler ise ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Goller; Yusuf ve Sedat'tan geldi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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