West Ham onu istiyor
Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'in çalıştırdığı West Ham, Cenk Tosun'u listesine aldı. Bu sezon resmi karşılaşmalarda attığı 19 golle dikkatleri üstüne çeken 25 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin ısrarcı olduğu öğrenildi. Ada basınından Beacher Report da, Bilic'in eski öğrencisini takımında görmek istediğini yazdı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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