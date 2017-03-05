 West Ham onu istiyor – Fotomaç – 05 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    onu istiyor

    West Ham onu istiyor
    'ın eski hocası Bilic'in çalıştırdığı , 'u listesine aldı. Bu sezon resmi karşılaşmalarda attığı 19 golle dikkatleri üstüne çeken 25 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin ısrarcı olduğu öğrenildi. Ada basınından Beacher Report da, Bilic'in eski öğrencisini takımında görmek istediğini yazdı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    West Ham onu istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.