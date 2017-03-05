'Sene sanki Metin Ali Feyyaz'
Siyah-beyazlı binlerce taraftar, Rizespor karşısında takımlarını adeta bağrına bastı. Arena’da şampiyonluk tezahüratları ise bitmek bilmedi.
Beşiktaş taraftarı, Çaykur Rizespor maçı için tribünleri büyük oranda doldurdu. Maç öncesi takıma gösterilen sevgi ve coşku ise tavan yaptı. Maç öncesi siyah-beyazlı futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluk tezahüratları yaptı. Siyah-beyazlılar'ın şampiyonluğa çok inandıkları ve havaya girdikleri de görüldü. Tribünde çalan marşlar ve şarkılar ise Beşiktaş taraftarının mutluluğunu ikiye katladı. Maç öncesinde siyah-beyazlı oyuncuları tek tek tribüne çağıran ve yumruk şov yaptıran taraftarlar, maçtan sonra ise tüm takımı çağırıp şampiyonluk yemini ettirdi. Rizespor maçında en çok ilgi gören oyuncular ise Quaresma, golü atan Gökhan Gönül ve Cenk oldu. Maç başlamadan önce taraftarlar kulübeye gelen teknik direktör Şenol Güneş ile de kısa süreli sohbet etti. Bu esnada diğer tribünlerden Güneş için büyük bir tezahürat yükselince, deneyimli teknik adam sahaya girerek tüm taraftarları alkışladı. Rizespor karşısında alınan galibiyetten sonra ise tribünlerde büyük bir şampiyonluk coşkusu yaşandı. Tüm taraftarlar, "Şampiyon Beşiktaş" diye bağırırken, adeta şampiyonluğun da provası yapılıyordu. Beşiktaşlı, Arena'dan çok mutlu ayrıldı.
EFSANE PANKART ARENA'DA
Geçtiğimiz sezon taraftarlar arasında kullanılan "Sene sanki Metin-Ali-Feyyaz" söylemi yine gündeme geldi. Efsane pankart, Çaykur Rizespor maçında Vodafone Arena'ya asıldı. Taraftarlar pankart için alkış tufanı kopardı.
31 BİN 123 TARAFTAR
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçını 31 bin 123 taraftar izledi. Siyahbeyazlılar takımlarına müthiş bir destek verirken, şampiyonluk sesleri Vodafone Arena'yı inletiyordu.
EFSANE PANKART ARENA'DA
Geçtiğimiz sezon taraftarlar arasında kullanılan "Sene sanki Metin-Ali-Feyyaz" söylemi yine gündeme geldi. Efsane pankart, Çaykur Rizespor maçında Vodafone Arena'ya asıldı. Taraftarlar pankart için alkış tufanı kopardı.
31 BİN 123 TARAFTAR
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçını 31 bin 123 taraftar izledi. Siyahbeyazlılar takımlarına müthiş bir destek verirken, şampiyonluk sesleri Vodafone Arena'yı inletiyordu.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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