 Rize’yi yendiler – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Rize’yi yendiler

    Rize’yi yendiler
    Beşiktaş U21 Takımı, ligin 23. haftasında 'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında oldukça baskılı oynayan siyah-beyazlılar, Yusuf ve Sedat'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldılar. Beşiktaş U21 böylece ligde puanını 48'e yükseltmiş oldu.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
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