 Rakibe yakın takip – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Rakibe yakın takip

    Rakibe yakın takip
    Kartal'ın son 16 turundaki rakibi Olympiakos bugün deplasmanda PAOK ile karşılaşacak. 20.30'daki mücadeleyi da yakından takip edecek. Siyah-beyazlı kulübün antrenör ve analiz ekibinden 1'er kişinin Yunanistan'a giderek bu maçı izleyip rapor hazırlayacağı öğrenildi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:57
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