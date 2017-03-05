Rakibe yakın takip
Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Olympiakos bugün deplasmanda PAOK ile karşılaşacak. 20.30'daki mücadeleyi Beşiktaş da yakından takip edecek. Siyah-beyazlı kulübün antrenör ve analiz ekibinden 1'er kişinin Yunanistan'a giderek bu maçı izleyip rapor hazırlayacağı öğrenildi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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