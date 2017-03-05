 Quaresma'dan flaş açıklama – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Quaresma'dan flaş açıklama

    Quaresma'dan flaş açıklama

    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında oyundan çıkarken yedek kulübesine uğramadan soyunma odasının yolunu tutan ve bu tavrıyla eleştirilen Ricardo Quaresma'dan açıklama geldi.

    Portekizli yıldız oyuncu şahsi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Olduğum kişiyi seviyorum. Ben buyum. Futbolu çoğu insandan farklı şekilde yaşıyorum. Kulüpler her zaman oyunculardan önde gelir ama çok az kişi formasını giydiği kulübe benim hissettiğim aşkı hisseder. Herkesi, özellikle beni eleştirenleri kucaklıyorum." ifadelerine yer verdi.

    ŞENOL GÜNEŞ "QUAERSMA ÖĞRENECEK" DEMİŞTİ

    Quaresma'nın oyundan çıkarken tepkisi hakkında konuşan Güneş, "Quaresma'nın neler düşündüğünü bilmiyorum. Kulübüye doğru gelmedi ama neden çıktığını biliyor. Bu takımın parçası olduğunu biliyor. Bana mı yaptı, seyirciye mi yaptı, birine selam mı verdi bilmiyorum. Çok fazla abartılacak bir şey değil. Belki o bant, o kolluklar ağırlık yapmıştır, saha içerisinde attığına göre... Yaşı da geçti, bunları öğrenmesi lazım. Konuşacak mıyım bilmiyorum, bir anlatsın bakalım" açıklaması yapmıştı.

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    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:00
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