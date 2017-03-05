Quaresma'dan flaş açıklama
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında oyundan çıkarken yedek kulübesine uğramadan soyunma odasının yolunu tutan ve bu tavrıyla eleştirilen Ricardo Quaresma'dan açıklama geldi.
Portekizli yıldız oyuncu şahsi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Olduğum kişiyi seviyorum. Ben buyum. Futbolu çoğu insandan farklı şekilde yaşıyorum. Kulüpler her zaman oyunculardan önde gelir ama çok az kişi formasını giydiği kulübe benim hissettiğim aşkı hisseder. Herkesi, özellikle beni eleştirenleri kucaklıyorum." ifadelerine yer verdi.
ŞENOL GÜNEŞ "QUAERSMA ÖĞRENECEK" DEMİŞTİ
Quaresma'nın oyundan çıkarken tepkisi hakkında konuşan Güneş, "Quaresma'nın neler düşündüğünü bilmiyorum. Kulübüye doğru gelmedi ama neden çıktığını biliyor. Bu takımın parçası olduğunu biliyor. Bana mı yaptı, seyirciye mi yaptı, birine selam mı verdi bilmiyorum. Çok fazla abartılacak bir şey değil. Belki o bant, o kolluklar ağırlık yapmıştır, saha içerisinde attığına göre... Yaşı da geçti, bunları öğrenmesi lazım. Konuşacak mıyım bilmiyorum, bir anlatsın bakalım" açıklaması yapmıştı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:00
- Tudor, Antalyaspor maçı için tercihini yaptı
Toplam 2
Yorum
arnold işiniz gücünüz selçuk olmuş arkadaş tolga iyi mi sanki çalım mı atar ara pas mı atar gol mu atar selçuk olmayınca takım 5 mi atıyor sanki
- Şampiyonluk kadrosu
Toplam 20
Yorum
akif Selçuk inan ı Trabzonspor da görmek istemiyorum.
- 'Sene sanki Metin Ali Feyyaz'
Toplam 2
Yorum
kartalice Bu taraftar sana feda olur Besiktasimm..!
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