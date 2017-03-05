Q7 öğrenecek!
“Bana mı yaptı, seyirciye mi yaptı bilmiyorum. Belki o kolluklar ağırlık yapmıştır, sahada attığına göre... Yaşı da geçti ama bunları öğrenmeli”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rizespor galibiyetinin ardından iyi oynayamadıklarını söyledi. Güneş, iyi oynayamadıklarına vurgu yaparken "Oyuna hakim olan bizdik. Rizespor skor ne olursa olsun, koştu, mücadele etti. Biz yavaş oynadık. Attığımız goldeki anlayışı daha fazla yapsaydık daha fazla gol bulabilirdik. Hareketi olamadık. Fazla top kaybı yaptık ve bireysel topla oynamaya çalıştık. Rakipler direnecek, savaşacak. Bunları aşacak gücümüz var. Kazanmak iyi ama eksiklerimiz var. İki sarı kart gördük, darbeler yedik, sakatlanan oyuncumuz var" dedi.
Quaresma'nın oyundan çıkarken tepkisi hakkında konuşan Güneş, "Quaresma'nın neler düşündüğünü bilmiyorum. Kulübüye doğru gelmedi ama neden çıktığını biliyor. Bu takımın parçası olduğunu biliyor. Bana mı yaptı, seyirciye mi yaptı, birine selam mı verdi bilmiyorum. Çok fazla abartılacak bir şey değil. Belki o bant, o kolluklar ağırlık yapmıştır, saha içerisinde attığına göre... Yaşı da geçti, bunları öğrenmesi lazım. Konuşacak mıyım bilmiyorum, bir anlatsın bakalım" diye konuştu.
Quaresma'nın oyundan çıkarken tepkisi hakkında konuşan Güneş, "Quaresma'nın neler düşündüğünü bilmiyorum. Kulübüye doğru gelmedi ama neden çıktığını biliyor. Bu takımın parçası olduğunu biliyor. Bana mı yaptı, seyirciye mi yaptı, birine selam mı verdi bilmiyorum. Çok fazla abartılacak bir şey değil. Belki o bant, o kolluklar ağırlık yapmıştır, saha içerisinde attığına göre... Yaşı da geçti, bunları öğrenmesi lazım. Konuşacak mıyım bilmiyorum, bir anlatsın bakalım" diye konuştu.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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