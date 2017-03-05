Poldi kayağa sardı!
Sezon boyunca Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yakından takip edip sosyal medyadan paylaşımlar yapan Galatasaraylı Lukas Podolski, takımı zirve yarışından kopunca başka sporlara sardı. Alman forvet, dün Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mücadelesini takip etmek yerine kayak yarışlarını izlemeyi ercih etti.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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