 Poldi kayağa sardı! – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Poldi kayağa sardı!

    Poldi kayağa sardı!
    Sezon boyunca Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yakından takip edip sosyal medyadan paylaşımlar yapan Galatasaraylı , takımı zirve yarışından kopunca başka sporlara sardı. Alman forvet, dün Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mücadelesini takip etmek yerine kayak yarışlarını izlemeyi ercih etti.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:00
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