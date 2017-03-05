Olympiakos'a PAOK şoku
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde karşılaştığı PAOK'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Yunan ekibi 21 yıl sonra ilk defa ligde oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.
PAOK adına karşılaşmanın gollerini ikinci yarıda Shakhov ve Prijovic kaydetti.
Olympiakos bu sonuça rağmen 51 puanla 1 maçı eksik Panionios'un 7 puan önünde liderliğine devam ediyor.
Öte yandan Selanik'e deplasmana giden Olympiakos takım otobüsü karşılaşma öncesi PAOK'lu taraftarlar tarafından taşlı saldıraya uğradı. Camları kırılan otobüste herhangi bir yaralı olmadığı belirtildi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:19
- Mehmet Topal: "Hakem olsaydım golü vermezdim"
Toplam 48
Yorum
ağlıyodunuz hakemler herkesi kolluyo bizi doğruyolar dediniz bakın sesinizi duymuşlar şimdi sizi KOLLADILAR!
- Quaresma'dan flaş açıklama
Toplam 21
Yorum
Francesco85 Şampiyonluğa kadar sabrederiz. Sonrasında da hadi eyvallah!
- Şampiyonluk kadrosu
Toplam 37
Yorum
AFFETMEZLER Allahınızı seviyorsanız baska adam mı yok bunları alacak hele selçuk o trabzonspor forması ona yakışmaz galatasaraylı olsun baska birşey iş
Olympiakos'a PAOK şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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