 Muhteşem Atiba – Fotomaç – 05 Mart 2017
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HEPSİ
    05 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Muhteşem

    Muhteşem Atiba
    'ın Kanadalı dinamosu , istatistikleri paramparça etti. Rize karşısında 90 dakika görev yapan Atiba, toplam attığı 102 pasta 100 isabet tutturarak yüzde 98 gibi olağanüstü bir oran elde etti.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
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