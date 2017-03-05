Meksika'da şampiyon ABD'li Querrey
Meksika Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde dünya 6 numarası Rafael Nadal'ı 2-0 yenen dünya sıralamasının 40. basamağındaki Sam Querrey, şampiyon oldu.
Querrey, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta final oynayarak eski günlerine dönüş sinyali veren Nadal'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi ve kariyerinin 9. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
Nadal'a karşı oynadığı 5. maçta ilk galibiyetini alan Querrey, daha önce Meksika Açık'ta yaptığı 14 karşılaşmayı da kazanan rakibine ilk yenilgisini yaşattı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:51
- Tesadüfün bu kadarı!
Toplam 11
Yorum
hagi10 sezon sonu iyi bir revizyon şart
- Şampiyonluk kadrosu
Toplam 8
Yorum
mmmmmmmm selçuk un piki bitmiş yazık olur trabzona
- Emre Akbaba radara girdi
Toplam 4
Yorum
hagi 10 ya bırakın artık şu tür trasnferleri nokta trasnfer istiyoruz. orta sahay koyuate ve ferri. stoper maicon.sağ bek kaderabek.forvet torres
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