Marcelo: İyi yoldayız
Kartal'ın tecrübeli stoperi Marcelo, 90 dakikanın ardından iddialı açıklamalar yaptı. Kümede kalmak isteyen bir takıma karşı zorlu bir maç oynadıklarını belirterek sözle başlayan Brezilyalı oyuncu, "Tansiyonu yüksek bir karşılaşmaydı. Zorlanmamız normaldir. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz. Elimizden geleni yapıp, hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
Marcelo: İyi yoldayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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