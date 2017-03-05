 Marcelo: İyi yoldayız – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    : İyi yoldayız

    Marcelo: İyi yoldayız
    Kartal'ın tecrübeli stoperi , 90 dakikanın ardından iddialı açıklamalar yaptı. Kümede kalmak isteyen bir takıma karşı zorlu bir maç oynadıklarını belirterek sözle başlayan Brezilyalı oyuncu, "Tansiyonu yüksek bir karşılaşmaydı. Zorlanmamız normaldir. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz. Elimizden geleni yapıp, hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:51
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