Kadınlardan üçlü çektirme şovu
Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde lider olan Beşiktaş Kadın Futbol takımı oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Vodafone Arena'da sahaya çıktılar.
Çaykur Rizespor maçı öncesinde sahaya çıkan siyah-beyazlı kadın futbolcular tribünleri dolaşırken taraftarlara üçlü çektirdiler. Vodafone Arena'nın tribünleri coşarken, ortaya muhteşem görüntüler çıktı.
TEK TEK TEBRİK
Siyah-beyazlı futbolcular dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Vodafone Arena'ya gelen kadın futbolcuları kutladılar. Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi sahaya ısınmak için çıkan futbolcular, tek sıra halinde dizilen kadınlarla tek tek tokalaştı ve ardından da ısınmaya başladı.
TEK TEK TEBRİK
Siyah-beyazlı futbolcular dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Vodafone Arena'ya gelen kadın futbolcuları kutladılar. Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi sahaya ısınmak için çıkan futbolcular, tek sıra halinde dizilen kadınlarla tek tek tokalaştı ve ardından da ısınmaya başladı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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