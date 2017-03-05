 Kadınlardan üçlü çektirme şovu – Fotomaç – 05 Mart 2017
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HEPSİ
    05 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kadınlardan üçlü çektirme şovu

    Kadınlardan üçlü çektirme şovu

    Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde lider olan Beşiktaş Kadın Futbol takımı oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Vodafone Arena'da sahaya çıktılar.

    Çaykur Rizespor maçı öncesinde sahaya çıkan siyah-beyazlı kadın futbolcular tribünleri dolaşırken taraftarlara üçlü çektirdiler. Vodafone Arena'nın tribünleri coşarken, ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

    TEK TEK TEBRİK
    Siyah-beyazlı futbolcular dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Vodafone Arena'ya gelen kadın futbolcuları kutladılar. Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi sahaya ısınmak için çıkan futbolcular, tek sıra halinde dizilen kadınlarla tek tek tokalaştı ve ardından da ısınmaya başladı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:50
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