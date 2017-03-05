Kadınlardan üçlü çektirme şovu

Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde lider olan Beşiktaş Kadın Futbol takımı oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Vodafone Arena'da sahaya çıktılar.

Çaykur Rizespor maçı öncesinde sahaya çıkan siyah-beyazlı kadın futbolcular tribünleri dolaşırken taraftarlara üçlü çektirdiler. Vodafone Arena'nın tribünleri coşarken, ortaya muhteşem görüntüler çıktı.



TEK TEK TEBRİK

Siyah-beyazlı futbolcular dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Vodafone Arena'ya gelen kadın futbolcuları kutladılar. Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi sahaya ısınmak için çıkan futbolcular, tek sıra halinde dizilen kadınlarla tek tek tokalaştı ve ardından da ısınmaya başladı.