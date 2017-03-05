 Her yerde Beşiktaş! – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Her yerde Beşiktaş!

    Her yerde Beşiktaş!

    Yeşil sahada fırtına gibi esen siyah-beyazlılar, basketbolda da rakip tanımıyor. Akatlar Arena’da ’yı konuk eden Kara Kartal, salondan zaferle ayrıldı.

    Erkekler Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Pınar Karşıyaka'yı konuk eden Beşiktaş Sompo Japan, rakibine şans tanımadı. Bu sezon ligin ilk maçında ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İzmir ekibine mağlup olan siyah-beyazlılar, bu kez kazanan taraftı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine karşı üstünlük sağlayan Kara Kartal, soyunma odasına 46-37 üstün girdi. 3. çeyrek farkı 16 sayıya kadar çıkaran Beşiktaş, son bölümde Kaf Kaf'ın sayılarına engel olamadı. Son dakikalara girilirken skor eşitlenmesine rağmen farkını ortaya koyan Beşiktaş, salondan 86-81 galip ayrılmayı başardı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:40
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