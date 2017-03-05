 Demba tribünde – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Demba tribünde

    Demba tribünde
    'ın Senegalli yıldızı Demba Ba, Çaykur Rizespor maçını tribünden izledi. ABD'den döndükten sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan siyahi forvet, dünkü karşılaşmayı sakatlığı bulunan Necip Uysal ile birlikte tribünden takip etti.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:20
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