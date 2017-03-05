 Çıkarken sinirlendi – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Çıkarken sinirlendi

    Çıkarken sinirlendi
    dünkü mücadelenin 64. dakikasında teknik direktör tarafından kenara alındı. Tabelada kendi numarasını görünce sinirlenen Portekizli futbolcu tepki göstere göstere kenara geldi. Q7 bilekliklerini saha içine attı. Sahayı terk ederken hocası Şenol Güneş ile göz göze gelmedi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:56
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