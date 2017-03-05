Çıkarken sinirlendi
Ricardo Quaresma dünkü mücadelenin 64. dakikasında teknik direktör Şenol Güneş tarafından kenara alındı. Tabelada kendi numarasını görünce sinirlenen Portekizli futbolcu tepki göstere göstere kenara geldi. Q7 bilekliklerini saha içine attı. Sahayı terk ederken hocası Şenol Güneş ile göz göze gelmedi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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