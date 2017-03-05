Cenk Tosun’a 50. gol plaketi
Attığı gollerle Beşiktaş'ın gücüne güç katan Cenk Tosun, dün anlamlı bir plaket aldı.
Hapoel Beer Sheva'ya karşı oynanan maçta Kartal'ın 2. golünü atan Cenk, Vodafone Arena'da 50. kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaşlı oyuncu unvanını almıştı. Yıldız futbolcuya plaketini maç öncesi kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan yardımcısı Engin Aksoy verdi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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