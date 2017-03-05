 Cenk Tosun’a 50. gol plaketi – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    ’a 50. gol plaketi

    Cenk Tosun’a 50. gol plaketi

    Attığı gollerle Beşiktaş'ın gücüne güç katan , dün anlamlı bir plaket aldı.

    Hapoel Beer Sheva'ya karşı oynanan maçta Kartal'ın 2. golünü atan Cenk, Vodafone Arena'da 50. kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaşlı oyuncu unvanını almıştı. Yıldız futbolcuya plaketini maç öncesi kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan yardımcısı Engin Aksoy verdi.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:16
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