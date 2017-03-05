Çebi’den Güneş sorusuna tepki!
İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'in sözleşmesiyle ilgili soruyu "Bu sorunun neden sorulduğunu anlamıyorum. Hoca bizi çok seviyor, biz de onu. Birbirimizle çalışmamamız için bir neden yok ki!" diye yanıtladı. Çebi, "Gökhan Gönül ve Quaresma'nın cezaları iyi olmadı. Son düdük çalmadan şampiyonluğu ilan edemezsiniz. Türkiye'yi dışarıda temsil eden tek takımız. Bütün ulusun sorumluluğu üzerimizde" diye konuştu.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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