 Çebi’den Güneş sorusuna tepki! – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Çebi’den Güneş sorusuna tepki!

    Çebi’den Güneş sorusuna tepki!
    İkinci Başkan , 'in sözleşmesiyle ilgili soruyu "Bu sorunun neden sorulduğunu anlamıyorum. Hoca bizi çok seviyor, biz de onu. Birbirimizle çalışmamamız için bir neden yok ki!" diye yanıtladı. Çebi, "Gökhan Gönül ve Quaresma'nın cezaları iyi olmadı. Son düdük çalmadan şampiyonluğu ilan edemezsiniz. Türkiye'yi dışarıda temsil eden tek takımız. Bütün ulusun sorumluluğu üzerimizde" diye konuştu.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:20
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