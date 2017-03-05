CanıGÖNÜLden
Lider Beşiktaş Vodafone Arena’da ağırladığı, Çaykur Rizespor’u Gökhan Gönül’ün tek golüyle yenerek şampiyonluk yürüyüşüne fire vermeden devam etti.
Süper Lig lideri Beşiktaş, Çaykur Rize virajını da kazasız dönerek şampiyonluk yürüyüşüne kayıpsız devam etmeyi başardı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u, Vodafone Arena'da konuk eden siyahbeyazlıların golünü, 41'inci dakikada Gökhan Gönül kaydetti.
GÖNÜL SİFTAH YAPTI
Beşiktaş bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 53'e çıkartırken; bitime 11 hafta kala maç fazlasıyla takipçileri M.Başakşehir'e 7, G.Saray'a 13, F,Bahçe de 15 puan fark atmış durumda. DÜN akşam Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Gökhan Gönül, karşılaşmadan sonra şöyle konuştu: "Her futbolcu gibi işimizi yapmak istiyoruz. Bazen ekstra durumlar oluyor. Bugün gol atmak bana nasip oldu, mutluyum. Artık bizim ligimizde bu haftalarda maçtan önce kağıt üzerinde favori şu takım demek geride kaldı. Herkes mücadele ediyor, herkes canını dişine takıyor. Her maç zor geçecektir. Özellikle son haftalarda rakibiniz, bizlerde dahil herkes elinden gelenin fazlasını vermeye çalışıyor. Bugünde bunlardan bir tanesiydi. Bazı konularda biraz daha tecrübeli olmalıyız."
ROTASYON YAPMADI
Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 9 Mart'ta deplasmanda Olympiakos ile yapılacak ilk maç öncesinde rotasyona gitmedi. Süper Lig'in 23. haftasında Rizespor'u konuk eden lider Beşiktaş, sahaya G.Saray'ı yendiği derbi maçın ilk 11'i ile çıktı.
3 İSİM YOKTU
Hikmet Karaman, Kayseri maçı kadrosundan 3 değişiklik yaptı. Ç. Rize'de kart cezalısı Ahmet Özek'in yanı sıra Özgür Çek ve Jantscher ilk 11'de bulunmazken bu futbolcuların yerine Orhan Ovacıklı, Robin Yalçın ve Dhurgham İsmail yer aldı.
GÖNÜL SİFTAH YAPTI
Beşiktaş bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 53'e çıkartırken; bitime 11 hafta kala maç fazlasıyla takipçileri M.Başakşehir'e 7, G.Saray'a 13, F,Bahçe de 15 puan fark atmış durumda. DÜN akşam Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Gökhan Gönül, karşılaşmadan sonra şöyle konuştu: "Her futbolcu gibi işimizi yapmak istiyoruz. Bazen ekstra durumlar oluyor. Bugün gol atmak bana nasip oldu, mutluyum. Artık bizim ligimizde bu haftalarda maçtan önce kağıt üzerinde favori şu takım demek geride kaldı. Herkes mücadele ediyor, herkes canını dişine takıyor. Her maç zor geçecektir. Özellikle son haftalarda rakibiniz, bizlerde dahil herkes elinden gelenin fazlasını vermeye çalışıyor. Bugünde bunlardan bir tanesiydi. Bazı konularda biraz daha tecrübeli olmalıyız."
ROTASYON YAPMADI
Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 9 Mart'ta deplasmanda Olympiakos ile yapılacak ilk maç öncesinde rotasyona gitmedi. Süper Lig'in 23. haftasında Rizespor'u konuk eden lider Beşiktaş, sahaya G.Saray'ı yendiği derbi maçın ilk 11'i ile çıktı.
3 İSİM YOKTU
Hikmet Karaman, Kayseri maçı kadrosundan 3 değişiklik yaptı. Ç. Rize'de kart cezalısı Ahmet Özek'in yanı sıra Özgür Çek ve Jantscher ilk 11'de bulunmazken bu futbolcuların yerine Orhan Ovacıklı, Robin Yalçın ve Dhurgham İsmail yer aldı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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