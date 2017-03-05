 Bu gole şapka çıkarılır – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Bu gole şapka çıkarılır

    Bu gole şapka çıkarılır

    dün 'u 'ün golü ile yenerken, siyah-beyazlılara 3 puanı getiren gol görülmeye değerdi.

    Soldan Quaresma kendine gelen topu topuk pası ile hareketlenen Adriano'nun önüne attı, bu futbolcunun çıkardığı meşin yuvarlağa ön direkte Cenk Tosun müdahale edemedi. Arka direkte topu tam köşeye göndererek ağları sarstı. Bu golü büyük beğeni topladı.



    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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