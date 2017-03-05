Bu gole şapka çıkarılır
Beşiktaş dün Çaykur Rizespor'u Gökhan Gönül'ün golü ile yenerken, siyah-beyazlılara 3 puanı getiren gol görülmeye değerdi.
Soldan Quaresma kendine gelen topu topuk pası ile hareketlenen Adriano'nun önüne attı, bu futbolcunun çıkardığı meşin yuvarlağa ön direkte Cenk Tosun müdahale edemedi. Arka direkte Gökhan Gönül topu tam köşeye göndererek ağları sarstı. Bu golü büyük beğeni topladı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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