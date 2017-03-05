Biletler çıkıyor
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 24. haftasında 12 Mart Pazar günü saat 19.00'da Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri pazartesi günü satışa çıkacak. Saat 14.00 itibariyle satışa sunulacak biletlere yoğun bir ilgi olması bekleniyor. Biletlere Vodafone Arena bilet satış gişelerinden de ulaşılabilecek.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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