 Biletler çıkıyor – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Biletler çıkıyor

    Biletler çıkıyor
    'ın, Süper Lig'in 24. haftasında 12 Mart Pazar günü saat 19.00'da Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri pazartesi günü satışa çıkacak. Saat 14.00 itibariyle satışa sunulacak biletlere yoğun bir ilgi olması bekleniyor. Biletlere Vodafone Arena bilet satış gişelerinden de ulaşılabilecek.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:12
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