 Beşiktaş'tan dostluk yemeği – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    'tan dostluk yemeği

    Beşiktaş'tan dostluk yemeği

    , maçı öncesi dostluk rüzgarları esti.

    Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve diğer yöneticiler, İstanbul'a gelen yönetimine yemek verdiler. Sıcak bir ortamda geçen yemek sonrasında Başkan Fikret Orman, Çaykur Rizespor Başkanı Mete Kalkavan'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Vodafone Arena'da gerçekleşen yemek sonrasında başkan Fikret Orman, Rizespor yönetimi ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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