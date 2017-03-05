Beşiktaş'tan dostluk yemeği
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı öncesi dostluk rüzgarları esti.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve diğer yöneticiler, İstanbul'a gelen Çaykur Rizespor yönetimine yemek verdiler. Sıcak bir ortamda geçen yemek sonrasında Başkan Fikret Orman, Çaykur Rizespor Başkanı Mete Kalkavan'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Vodafone Arena'da gerçekleşen yemek sonrasında başkan Fikret Orman, Rizespor yönetimi ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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