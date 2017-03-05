Beşiktaş'a iki kötü haber
Spor Toto Süper Lig 23. hafta'da Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Kayserispor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın ilk yarısında sert bir oyun oynandı ve Beşiktaş'tan 3, Rizespor'dan ise 1 isim sarı kart ile cezalandırıldı.
GÖKHAN HIZLI ATAĞI ENGELLEDİ
16. dakikada Gökhan Gönül, Recep Niyaz'ı düşürdü ve hızlı atağı engelledi. Yapılan bu müdahale sonrasında Gökhan Gönül hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı ve cezalı duruma düştü.
QUARESMA'DAN İTİRAZ
Mücadelenin 28. dakikasında Ricardo Quaresma, korner gerekçesiyle hakeme yaptığı itirazları sonucunda sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Ayrıca Çaykur Rize'de Saadane de gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:17
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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