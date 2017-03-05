 Beşiktaş'a iki kötü haber – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Beşiktaş'a iki kötü haber

    Beşiktaş'a iki kötü haber

    23. hafta'da ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören ve , karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

    Karşılaşmanın ilk yarısında sert bir oyun oynandı ve Beşiktaş'tan 3, Rizespor'dan ise 1 isim sarı kart ile cezalandırıldı.

    GÖKHAN HIZLI ATAĞI ENGELLEDİ
    16. dakikada , Recep Niyaz'ı düşürdü ve hızlı atağı engelledi. Yapılan bu müdahale sonrasında Gökhan Gönül hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı ve cezalı duruma düştü.

    QUARESMA'DAN İTİRAZ
    Mücadelenin 28. dakikasında , korner gerekçesiyle hakeme yaptığı itirazları sonucunda sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

    Ayrıca Çaykur Rize'de Saadane de gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:17
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