Beşiktaş, zirveyi iyi 'savunuyor'

Ligde şu ana dek 45 gol atan ve 18 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, 23. hafta performansı dikkate alındığında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 7 sezonun en iyi savunma performansını ortaya koydu.

Beşiktaş, bu 7 sezonluk savunma performansında 4 kez 22'şer gol yedi ve 0,9 ortalama yakaladı. Son 7 sezonluk bölümdeki en çok golü 2012-2013'te yiyen ve 1,4 ortalama tutturan siyah-beyazlılar, 2010-2011'de ise 27 golle 1,1 oranında kaldı.

Beşiktaş, bu sezon ise bu oranı 0,7'ye düşürdü.

-Son 3 maçta bir gol

Siyah-beyazlı takım, arkasındaki takımlarla puan farkını açtığı son haftalarda savunmasıyla dikkati çekti.

Son maçlarda attığı gol sayısı azalan Beşiktaş, iyi savunma yaparak bu eksiğini gidermeyi başardı. 20. haftaya kadar attığı 40 golle 2 ortalama yakalayan siyah-beyazlı takım, 23. hafta sonunda 45 gole ulaştı ancak ortalaması 1,9'a düştü. Ligin 20. haftasına kadar 17 gol yiyen ve 0,8 oran yakalayan Beşiktaş, son 3 haftada iyi savunma yaparak sonuca gitti. Geride kalan 3 maçta sadece bir gol yiyen ve 23. hafta sonunda kalesinde gördüğü gol sayısı 18'e çıkan siyah-beyazlı takım, oranı da 0,7'e düşürdü.

- Güneş ile geçen sezon hücum bu sezon savunma

Genelde takımlarına oynattığı hücum futboluyla beğeni toplayan Şenol Güneş, bu sezon takımının savunmadaki performansıyla adından söz ettiriyor.

Halen ligin en golcü takımı konumunda bulunan siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu geçen sezona göre 2016-2017'de 23. haftalar itibarıyla daha az gol attı.

Geçen sezon 23. haftaya kadar 51 gol atan Beşiktaş, kalesinde 22 gol görmüştü. Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezonki 23 lig maçında 45 kez fileleri havalandırırken, 18 gol yedi.

Beşiktaş, son 3 haftada sadece Akhisar Belediyespor'un golüne engel olamazken, üst üste çıktığı Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarını ise gol yemeden tamamladı.

- Savunma hücuma da katkı veriyor

Beşiktaş'ta son haftalarda savunma oyuncuları da gole katkı vermeyi başardı.

Son 3 maçta 5 gol atan siyah-beyazlılarda bunların ikisi savunma oyuncularının ayağından geldi.

Ligin 21. haftasında Beşiktaş'ın Akhisar Belediyespor'u Vodafone Arena'da 3-1 yendiği maçta stoper Atınç Nukan, takımının son golünü kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin sahasında Çaykur Rizespor ile yaptığı kritik maçta ise sağ bek Gökhan Gönül, takımına galibiyeti getiren golü attı.

Beşiktaş'ta savunma oyuncuları bu sezon ligde toplam 7 gole katkı verdi. 3 gol atan atan Marcelo Guedes, takımının en golcü savunma oyuncusu olurken; Adriano Correia, Atınç Nukan, Gökhan Gönül ve Luiz Rhodolfo birer kez fileleri havalandırdı.