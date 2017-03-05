Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi
Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 9 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarına başladı.
Serbest ısınma ile antrenmana başlayan diğer futbolcuların ise çeşitli pas ve şut çalışmalarının ardından taktik idman yaptığı aktarıldı.
Beşiktaş, Olympiakos maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:03
- Muhteşem Atiba
Toplam 2
Yorum
1903 Seneye fenerdeymis , Q7 ile beraber gidiyorlarmis AHAHAHAHAHAHAHA :))))
- Tudor, Antalyaspor maçı için tarcihini yaptı
Toplam 1
Yorum
alibeker Eğer Selçuk İnan ilk 11'de yer alırsa, bu takımdan artık bir şey beklemeyin.
- Erman Toroğlu'ndan Quaresma yorumu
Toplam 11
Yorum
ali Querasma'nın kadro dışı bırakılması lazım. Her maçta kırmızı kartı var, ama ülkemizde mert ve korkusuz hakemler olmadığından göstermiyorlar, sarı ile geçiştiriyorlar!
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