Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda, Çaykur Rizespor karşısında forma giyen isimlerin salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Serbest ısınma ile antrenmana başlayan diğer futbolcuların ise çeşitli pas ve şut çalışmalarının ardından taktik idman yaptığı aktarıldı.

Beşiktaş, Olympiakos maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.