Başakşehir takibi sürdürdü

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve Halis Özkahya'nın düdük çaldığı karşılaşmada 38. dakikada Edin Visca'yla öne geçen Başakşehirspor, 50. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

57. dakikada Junior Fernandes'in kaydettiği golle fark bire indi ancak maçın geri kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından ligin 2. sırasındaki Başakşehir puanını 49'a yükseltirken 14. sıradaki Alanyaspor 25 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, 12 Mart Pazar günü Konyaspor deplasmanına çıkacak; Alanyaspor ise 10 Mart Cuma günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.







ADEBAYOR İLK LİG MAÇINA ÇIKTI



Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Adebayor, ilk kez ligde forma şansı buldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Togolu futbolcuyu 68. dakikada Mustafa Pektemek'in yerine sahaya sürdü. Golcü oyuncu, hücumda yaptığı preslerle taraftarlardan büyük alkış aldı.







Adebayor, Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk kez turuncu-lacivertli formayı giymişti. Kupa maçında da Togolu golcü 67. dakikada Mutafa Pektemek'in yerine oyuna dahil olmuştu. Galatasaray ile oynanan kupa maçının ardından Adebayor, sakatlık geçirmiş ve yıldız futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalmıştı.