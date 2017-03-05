Atınç kanlar içinde kaldı
Siyah-beyazlıların genç stoperi Atınç Nukan, dün kanlar içinde kaldı.
Karşılaşmanın 37. dakikasında çıktığı bir hava topunda rakibinin müdahalesiyle yerde kalan genç futbolcunun kaşı açıldı. Saha kenarına alınan 23 yaşındaki futbolcunun tedavisi hızlıca yapılırken, maçı bandajla tamamladı. 90 dakika sonunda kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Atınç, "İyi form yakaladık. Umarım her geçen gün daha iyi olacağız" açıklamasında bulundu.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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