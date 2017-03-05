 Atınç kanlar içinde kaldı – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Atınç kanlar içinde kaldı

    Atınç kanlar içinde kaldı

    Siyah-beyazlıların genç stoperi , dün kanlar içinde kaldı.

    Karşılaşmanın 37. dakikasında çıktığı bir hava topunda rakibinin müdahalesiyle yerde kalan genç futbolcunun kaşı açıldı. Saha kenarına alınan 23 yaşındaki futbolcunun tedavisi hızlıca yapılırken, maçı bandajla tamamladı. 90 dakika sonunda kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Atınç, "İyi form yakaladık. Umarım her geçen gün daha iyi olacağız" açıklamasında bulundu.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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