 %72 Galibiyet Oranı – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    %72 Galibiyet Oranı

    %72 Galibiyet Oranı
    teknik direktör yönetiminde 57 lig maçına çıktı ve 132 puan topladı. Kartal böylece bu dönemde en başarılı takım olurken ezeli rakiplerine de büyük fark yaptı. Beşiktaş, üç puanlı sistemde de ilk kez ezeli rakiplerine çift haneli fark yaptı. Beşiktaş bu dönemde % 72 galibiyet oranı ile oynadı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:57
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