%72 Galibiyet Oranı
Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 57 lig maçına çıktı ve 132 puan topladı. Kartal böylece bu dönemde en başarılı takım olurken ezeli rakiplerine de büyük fark yaptı. Beşiktaş, üç puanlı sistemde de ilk kez ezeli rakiplerine çift haneli fark yaptı. Beşiktaş bu dönemde % 72 galibiyet oranı ile oynadı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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