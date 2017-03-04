Yeni Oğuzhan Bruun Larsen!

Beşiktaş yönetimi, Oğuzhan Özyakup'un veliahtını Almanya'da buldu. Siyah-beyazlıların hedefi Dortmund'un U-19 takımında forma giyen Bruun Larsen. Bir yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen sözleşmesi feshedilecek oyuncu menajerler tarafından bizzat Başkan Orman'a önerilirken, Orman'ın da genç yıldızı A2 takımı için kadroya katmayı planladığı belirtildi.