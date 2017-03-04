 Uçmaya devam – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Uçmaya devam

    Uçmaya devam

    Aksihar ve G.Saray’ı yenerek Başakşehir’e 4, G.Saray’a 10, F.Bahçe’ye 12 puan fark atan ; bugün de kazanarak aradaki farkı açmayı hedefliyor

    Süper Lig'in zirvesinde oturan, UEFA Avrupa Ligi'nde de Son 16 Turu'na kalan Kara Kartal, hız kesmeden yoluna devam etmenin hesabını yapıyor. Siyah-beyazlılar bugün saat 19.00'da Vodafone Arena'da Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Akhisar'ı yendikten sonra G.Saray'ı da deplasmanda mağlup eden ve şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını açan siyah-beyazlılar, bu farkı daha da artırmak istiyor. , bugün de sahadan galibiyetle ayrılması durumunda maç fazlasıyla Başakşehir'e 7, G.Saray'a 13, F.Bahçe'ye 15 puan fark atmış olacak. Kara Kartal, üç puan alması durumunda ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde ederek, yeni bir seri yakalayacak.

    TOSiC'iN CEZASI BiTiYOR
    Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile bu akşam yapacağı karşılaşmayla Sırp futbolcu Dusko Tosic'in 4 maçlık cezası tamamlanacak. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yaptığı son 16 turu müsabakasında kırmızı kart gören ve 4 maç men cezası alan Dusko Tosic, bu nedenle Karabükspor, Akhisar Belediye ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyememişti. Tosic, 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor mücadelesiyle bitirecek ve önümüzdeki hafta oynanacak Kayseri maçında forma giyebilecek.

    ÜÇ YILDIZ CEZA SINIRINDA
    Beşiktaş, bu akşamki Çaykur Rize maçına sıkıntılı çıkıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takımın tecrübeli oyuncuları Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Kayserispor maçı için cezalı duruma düşecek.

    11 MAÇTIR KAYBETMİYOR
    Beşiktaş ile Ç. Rizespor, ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 11 maçtır yenemiyor. Ligdeki son galibiyetini 2006'da İstanbul'da alan yeşilmavili ekip, daha sonraki 11 maçtan 7'sini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 16 lig maçının 10'unu kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. 31 gol attı, 14 gol yedi.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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