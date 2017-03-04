Uçmaya devam

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Aksihar ve G.Saray’ı yenerek Başakşehir’e 4, G.Saray’a 10, F.Bahçe’ye 12 puan fark atan Beşiktaş; bugün de kazanarak aradaki farkı açmayı hedefliyor
TOSiC'iN CEZASI BiTiYOR
Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile bu akşam yapacağı karşılaşmayla Sırp futbolcu Dusko Tosic'in 4 maçlık cezası tamamlanacak. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yaptığı son 16 turu müsabakasında kırmızı kart gören ve 4 maç men cezası alan Dusko Tosic, bu nedenle Karabükspor, Akhisar Belediye ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyememişti. Tosic, 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor mücadelesiyle bitirecek ve önümüzdeki hafta oynanacak Kayseri maçında forma giyebilecek.
ÜÇ YILDIZ CEZA SINIRINDA
Beşiktaş, bu akşamki Çaykur Rize maçına sıkıntılı çıkıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takımın tecrübeli oyuncuları Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Kayserispor maçı için cezalı duruma düşecek.
11 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş ile Ç. Rizespor, ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 11 maçtır yenemiyor. Ligdeki son galibiyetini 2006'da İstanbul'da alan yeşilmavili ekip, daha sonraki 11 maçtan 7'sini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 16 lig maçının 10'unu kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. 31 gol attı, 14 gol yedi.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:17
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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