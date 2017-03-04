Rıdvan Dilmen Gökhan Gönül'ün golünü yorumladı

FOTOMAÇ'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen, devre arasında NTV Spor'da müsabakayı yorumladı. Dilmen şu değerlendirmeyi yaptı:



ŞENOL GÜNEŞ ÖRNEK OLACAK İŞ YAPTI

"Rakibin puan durumu ve Beşiktaş üzerinde yaptığı analize bakmak lazım. Rizespor kenarlardan çok ceza sahası çevresini kapattı. Şenol Güneş diğer teknik adamlara örnek olacak bir iş yaptı. Geçen hafta Galatasaray derbisindeki aynı 11'le Rizespor'a karşı çıktı. Can havliyle savaşan ve belli bir kapasitesi olan Rizespor var. İyi koştular, pozisyon da vermediler ama dediğim gibi kenarlardan çok ceza sahası çevresini kapatmalarından ötürü bu yaşandı."

KANATLAR İÇE GİRİNCE GÖKHAN VE ADRİANO'NUN ÖNÜ AÇILDI

"Golde Babel ve Quaresma kanatlarda olsaydı bu gol olmazdı. Quaresma çünkü Gökhan Gönül'e bu pozisyonu vermezdi. Gökhan daha geride olurdu. Babel içeriye girince sol bek de öne girmek zorunda kaldı."

BEŞİKTAŞ ARTIK 3 PUANA OYNAYAN BİR TAKIM

"Bu maçları oynamak ve kazanmak çok kolay değildir. Düşme hattında zor durumda bir rakip var karşınızda. Beşiktaş'ın zorlanması çok doğal. Rizespor bütün gücünü kullanmaya çalışıyor. Maçı kim tayin edecek? Rizespor tayin edecek. Beşiktaş artık 3 puana oynayan takım haline döndü. 70'de sonra eğer skor 1-0 devam ederse Tolgay falan girmeye başlayacak. Beşiktaş artık 3 puana odaklanmış olarak giriyor. Tek tek gidiyorlar."