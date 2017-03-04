Olympiakos’a yakın takip
SİSTEMLERİ 4-4-2
Güneş'in yardımcısı Tuna 'Mini Atina' derbisinde rakiplerini mercek altına aldı. Tuna, 4-4-2 oynayan rakibin hücum hattının bu maçta gol atamasalar da, çok yıpratıcı olduğunu raporuna yazdı. Öte yandan UEFA'dan cezası olan Olympiakos'un, Beşiktaş maçı için satışa çıkarabildiği 15 euro'luk en ucuz biletlerin tamamının satıldığı belirtildi.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:29
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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