Olympiakos’a yakın takip

Beşiktaş, 9 Mart'ta deplasmanda Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçı için, Yunan temsilcisini yakın takibe aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, UEFA'daki rakipleri Olympiakos'un, Atromitos'i Atina derbisinde 2-1 mağlup ettiği maçı yardımcısı Tamer Tuna'ya izlettirdi. Teknik direktör Şenol Güneş de karşılaşmayı internet üzerinden canlı takip etti.



SİSTEMLERİ 4-4-2

Güneş'in yardımcısı Tuna 'Mini Atina' derbisinde rakiplerini mercek altına aldı. Tuna, 4-4-2 oynayan rakibin hücum hattının bu maçta gol atamasalar da, çok yıpratıcı olduğunu raporuna yazdı. Öte yandan UEFA'dan cezası olan Olympiakos'un, Beşiktaş maçı için satışa çıkarabildiği 15 euro'luk en ucuz biletlerin tamamının satıldığı belirtildi.