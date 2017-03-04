 Kerim Frei tutunamadı – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    tutunamadı

    Kerim Frei tutunamadı

    Beşiktaş'ın devre arasında Birmingham'a sattığı , Championship'te de hayal kırıklığı yaşıyor.

    İlk iki maçta 90 dakika oynadıktan sonra bir daha ilk 11'de forma şansı bulamayan genç oyuncunun menajeriyle buluşması dedikoduları beraberinde getirdi. Kerim'in Birmingham'da da forma şansı olmadığına inandığı için menajerinden yeni takım bulmasını istediği iddia edildi.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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