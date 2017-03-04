Kerim Frei tutunamadı

Beşiktaş'ın devre arasında Birmingham'a sattığı Kerim Frei, Championship'te de hayal kırıklığı yaşıyor.

İlk iki maçta 90 dakika oynadıktan sonra bir daha ilk 11'de forma şansı bulamayan genç oyuncunun menajeriyle buluşması dedikoduları beraberinde getirdi. Kerim'in Birmingham'da da forma şansı olmadığına inandığı için menajerinden yeni takım bulmasını istediği iddia edildi.