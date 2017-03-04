 Jeremain Lens bombası – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    bombası

    Jeremain Lens bombası

    Başkan Fikret Orman, İngiltere’de Sunderland kulübü yetkilileriyle masaya oturdu. Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Lens’e talip olan Orman’ın, karşılığında Tolgay Arslan’ı önerdiği belirtildi

    Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman'ın, "Kızım İngiltere'de okuyor, onun yanına gidiyorum" dediği Ada ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı. Başkan Orman'ın, F.Bahçe'de kiralık oynayan 'i, sezon sonunda bonservisiyle almak için kulübü Sunderland'le masaya oturduğu iddia edildi. Sunderland, devre arasında Tolgay'ı istemiş, Beşiktaş ise teklifi az bulmuştu.

    İngilizler şimdi ise Tolgay Arslan için Jeremain Lens, Joleon Lescott, Jan Kirchhoff, Fabio Borini, Sebastian Larson ve Wahbi Khazri gibi elde patlayan isimleri kullanmakta kararlı. Sundenland'lı yetkililerle buluşan Başkan Orman, özellikle Lens-Tolgay takasıyla bir taşla iki kuş vurmaya çalışacak. Orman hem F.Bahçe'nin daha önce talip olduğu Tolgay'ı ezeli rakibe kaptırmayacak, hem de sarı-lacivertlilerin elindeki en değerli silahı bir kuruş bonservis bedeli ödemeden alacak.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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