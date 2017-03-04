Jeremain Lens bombası
Başkan Fikret Orman, İngiltere’de Sunderland kulübü yetkilileriyle masaya oturdu. Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Lens’e talip olan Orman’ın, karşılığında Tolgay Arslan’ı önerdiği belirtildi
İngilizler şimdi ise Tolgay Arslan için Jeremain Lens, Joleon Lescott, Jan Kirchhoff, Fabio Borini, Sebastian Larson ve Wahbi Khazri gibi elde patlayan isimleri kullanmakta kararlı. Sundenland'lı yetkililerle buluşan Başkan Orman, özellikle Lens-Tolgay takasıyla bir taşla iki kuş vurmaya çalışacak. Orman hem F.Bahçe'nin daha önce talip olduğu Tolgay'ı ezeli rakibe kaptırmayacak, hem de sarı-lacivertlilerin elindeki en değerli silahı bir kuruş bonservis bedeli ödemeden alacak.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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