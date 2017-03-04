 Cenk Tosun'a plaket – Fotomaç – 04 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'a plaket

    Cenk Tosun'a plaket

    Hapoel Beer Sheva maçında attığı golle 'da Beşiktaş'ın kaydettiği 50. gole imzasını atan 'a, Çaykur Rizespor maçı öncesinde plaket verildi.

    2-1 kazanılan Hapoel Beer Sheva karşısında Beşiktaş'ın 2. golünü atan , 'da siyah-beyazlı takımın kaydettiği 50. gole de imzasını atmıştı. Başarılı forvete, attığı 50. golün anısına Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy tarafından Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde plaket verildi.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cenk Tosun'a plaket haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.