Cenk Tosun'a plaket
Hapoel Beer Sheva maçında attığı golle Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın kaydettiği 50. gole imzasını atan Cenk Tosun'a, Çaykur Rizespor maçı öncesinde plaket verildi.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:28
- Sneijder'in yerine Josue
Toplam 5
Yorum
Drogba Emre colaga hak ettiği ücret verilseydi ne josue olurdu nede sniejder yok diye kara kara düşümezdik levent nazifogluna ders olsun
- Sneijder depremi!
Toplam 34
Yorum
Fırat Eğer bu haber doğruysa yollayın gitsin. Her hafta Sneijder'in zırvalıklarıyla şımarıklıklarıyla uğraşamayız. Kimse Galatasaray'dan yada başka bir takımdan üstün değil. Gerekirse orta sıralarda olalım ama büyüklüğümüz bizde kalsın. Bunlara taviz vere vere bugünlere geldik zaten.
- Jeremain Lens bombası
Toplam 45
Yorum
rüyasında rüyasında alır.. :D lens gitmez heves etmeyin
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