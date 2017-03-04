 Cenk Tosun hayatının en iyi sezonunda – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    hayatının en iyi sezonunda

    Cenk Tosun hayatının en iyi sezonunda
    Beşiktaş'ın eski yönetici Metin Keçeli, siyah-beyazlıların gol makinesi Cenk Tosun'a övgüler yağdırdı. Haber1903'e konuşan Keçeli, "Şu anda formda olan oynuyor. Cenk'te bir düşüş olursa Aboubakar oynayacak. Cenk, şu anda hayatının sezonunu yaşıyor. İyi ki bu imkanı buldu ve bu başarıları gösteriyor" ifadesini kullandı.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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