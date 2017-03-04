Bu sezon ligin en golcü takımı
Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan takım.
GÜNEŞ 9-2 ÖNDE
Teknik direktörler Şenol Güneş ile Hikmet Karaman, antrenörlük kariyerlerinde 13 kez karşı karşıya geldi. Güneş'in takımları, 13 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın antrenörlüğünde 3'ü lig ve 1'i hazırlık olmak üzere Karaman antrenörlüğündeki Rizespor ile 4 kez karşılaşırken, tüm maçlarını kazandı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:18
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
Bu sezon ligin en golcü takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.