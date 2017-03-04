 Bu sezon ligin en golcü takımı – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Bu sezon ligin en golcü takımı

    Bu sezon ligin en golcü takımı

    Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan takım.

    Kartal 22 maçta 44 gol atarken, 50 puan aldı. Geçen sezonda ligin en golcü takımı olurken, 22. haftada 51 gol atan ve ve 54 puan toplayan siyah-beyazlılar; bu sezon ligde 129 isabetli şut ile kaleyi en çok bulan takım olmayı başardı.

    GÜNEŞ 9-2 ÖNDE
    Teknik direktörler ile Hikmet Karaman, antrenörlük kariyerlerinde 13 kez karşı karşıya geldi. Güneş'in takımları, 13 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın antrenörlüğünde 3'ü lig ve 1'i hazırlık olmak üzere Karaman antrenörlüğündeki Rizespor ile 4 kez karşılaşırken, tüm maçlarını kazandı.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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