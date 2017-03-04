 Beşiktaş’ın tik-tak sırrı! – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    ’ın tik-tak sırrı!

    Beşiktaş’ın tik-tak sırrı!

    Güneş’in talebeleri; Cruyff’un bulduğu, Rijkaard’ın geliştiridiği ve Guardiola tarafından mükemmel haline getirilen ‘çift toplu’ idman sayesinde tutulmuyor

    Özellikle bu sezon ortaya koyduğu performansı ve seyir zeki yüksek futbolu nedeniyle herkes 'ın sırrını merak ediyor; nasıl bu kadar çok ve hatasız pas yaparak rakip kaleye indiğini öğrenmeye çalışıyor... Aslında sır çok basit! Johan Cruyff tarafından futbol literatürüne sokulan, Frank Rijkaard tarafından geliştirilen ve Josep Guardiola tarafından mükemmel haline getirilen 'çift toplu' idman. Bursaspor'a bu idmanı yerleştiren, Beşiktaş'ta ise kaymağını yiyen her idmanda mutlaka bu çalışma üzerinde duruyor.

    MAÇLAR KALECiSiZ OYNANIYOR
    Bu idmanın en büyük özelliği kalecisiz maçlar. Bir sahada 4 takım oluyor, 2 de top. Yerden veya havadan her oyuncu topa en az bir kez dokunabiliyor. O tek dokunuşta ise topu kendi takım arkadaşına aktarıyor, ikinci kez topa dokunan yanıyor. Bu idman futbolculara, çevre kontrolü, top ayağına gelmeden sonraki hamlesini düşünme, boşlukları görme, tek top oynadığı için düzgün pas atma ayağı ve en önemlisi de kafası havada oynama farklılığı getiriyor. Çok basit gibi görünen ama uygulaması ve devamlılığı çok önemli olan bu idmanı başarıyla gerçekleştiren Güneş'in talebeleri; hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor.

    GÜNEŞ FARK ATTI!
    Beşiktaş son iki sezonda Şenol Güneş yönetiminde 56 lig maçına çıktı ve 129 puan topladı. Beşiktaş böylece bu dönemde en başarılı takım olurken, ezeli rakiplerine de büyük fark yaptı. F.Bahçe'ye iki sezonda 17 puan, G.Saray'a 38 puan fark yapan Beşiktaş geçen sezon şampiyon olmuştu. Beşiktaş, üç puanlı sistemde de ilk kez ezeli rakiplerine çift haneli fark yaptı.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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