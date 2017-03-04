Beşiktaş’ın tik-tak sırrı!
Güneş’in talebeleri; Cruyff’un bulduğu, Rijkaard’ın geliştiridiği ve Guardiola tarafından mükemmel haline getirilen ‘çift toplu’ idman sayesinde tutulmuyor
MAÇLAR KALECiSiZ OYNANIYOR
Bu idmanın en büyük özelliği kalecisiz maçlar. Bir sahada 4 takım oluyor, 2 de top. Yerden veya havadan her oyuncu topa en az bir kez dokunabiliyor. O tek dokunuşta ise topu kendi takım arkadaşına aktarıyor, ikinci kez topa dokunan yanıyor. Bu idman futbolculara, çevre kontrolü, top ayağına gelmeden sonraki hamlesini düşünme, boşlukları görme, tek top oynadığı için düzgün pas atma ayağı ve en önemlisi de kafası havada oynama farklılığı getiriyor. Çok basit gibi görünen ama uygulaması ve devamlılığı çok önemli olan bu idmanı başarıyla gerçekleştiren Güneş'in talebeleri; hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor.
GÜNEŞ FARK ATTI!
Beşiktaş son iki sezonda Şenol Güneş yönetiminde 56 lig maçına çıktı ve 129 puan topladı. Beşiktaş böylece bu dönemde en başarılı takım olurken, ezeli rakiplerine de büyük fark yaptı. F.Bahçe'ye iki sezonda 17 puan, G.Saray'a 38 puan fark yapan Beşiktaş geçen sezon şampiyon olmuştu. Beşiktaş, üç puanlı sistemde de ilk kez ezeli rakiplerine çift haneli fark yaptı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
Beşiktaş’ın tik-tak sırrı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.