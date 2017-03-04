Beşiktaş'a iki kötü haber

Karşılaşmanın ilk yarısında sert bir oyun oynandı ve Beşiktaş'tan 3, Rizespor'dan ise 1 isim sarı kart ile cezalandırıldı.

GÖKHAN HIZLI ATAĞI ENGELLEDİ

16. dakikada Gökhan Gönül, Recep Niyaz'ı düşürdü ve hızlı atağı engelledi. Yapılan bu müdahale sonrasında Gökhan Gönül hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı ve cezalı duruma düştü.

QUARESMA'DAN İTİRAZ

Mücadelenin 28. dakikasında Ricardo Quaresma, korner gerekçesiyle hakeme yaptığı itirazları sonucunda sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.