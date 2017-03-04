Beşiktaş'a iki kötü haber
Spor Toto Süper Lig 23. hafta'da Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Kayserispor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın ilk yarısında sert bir oyun oynandı ve Beşiktaş'tan 3, Rizespor'dan ise 1 isim sarı kart ile cezalandırıldı.
GÖKHAN HIZLI ATAĞI ENGELLEDİ
16. dakikada Gökhan Gönül, Recep Niyaz'ı düşürdü ve hızlı atağı engelledi. Yapılan bu müdahale sonrasında Gökhan Gönül hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı ve cezalı duruma düştü.
QUARESMA'DAN İTİRAZ
Mücadelenin 28. dakikasında Ricardo Quaresma, korner gerekçesiyle hakeme yaptığı itirazları sonucunda sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:01
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
Toplam 48
Yorum
CimBom Fenerbahçe derbisinde, Hakan Balta, Chedju, De Jong oynarsa kesin" Mağlup " oluruz...
- Fener'e sürat motoru
Toplam 14
Yorum
Düsseldorf'lu Bazı kumaşlar vardır dikiş tutmaz !
- Yasağa rağmen yine lafını çaktı!
Toplam 10
Yorum
harbı fblı rasko nasıl bır teknıkdırekörsün fb çemı ne duruma düşür bavulunda al gıt yeter
Beşiktaş'a iki kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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