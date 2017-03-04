Beşiktaş Sompo Japan evinde kazandı

Bu skorla Beşiktaş Sompo Japan 16. galibiyetini elde ederken, Pınar Karşıyaka ise 10. kez sahadan yenik ayrıldı.

Karşılaşma yüksek tempoda başladı. İki takımın da rahat basketler bulduğu ilk 5 dakikayı Beşiktaş Sompo Japan 13-12 önde geçti. Pınar Karşıyaka, Summers'ın etkili performansıyla 5-0'lık seri yakalayarak 6. dakikada öne geçse de (13-17), tempolu oyununu sürdüren siyah-beyazlılar ilk çeyreği 25-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry'nin sayılarıyla 16. dakika içinde farkı çift hanelere çıkardı: 35-23. Pınar Karşıyaka, çeyrek sonunda farkı tek hanelere düşürmesine rağmen siyah-beyazlılar soyunma odasına 46-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Pınar Karşıyaka'nın top kayıplarını hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, 24. dakikada farkı 16'ya kadar yükseltti: 58-42. İzmir temsilcisi 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 28. dakikada farkı tek hanelere çekti: 62-57. Beşiktaş Sompo Japan, final periyoduna 66-61 önde girdi.

Final periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı basketlerle geçen son çeyreğin bitimine 3 dakika kala Pınar Karşıyaka, maça dengeyi getirdi: 77-77. Karşılaşmanın son 19 saniyesine ev sahibi ekip 85-81 önde girdi. Son saniyelerde hata yapmayan siyah-beyazlılar sahadan 86-81 galip ayrıldı.



İlk şampiyon takım salonda

Karşılaşmanın devre arasında düzenlenen organizasyonda, Beşiktaş'a erkek basketbolunda 1974-1975 sezonunda ilk şampiyonluğunu yaşatan eski oyuncular onurlandırıldı.

O dönemde forma giyen bütün oyuncuların isimleri tek tek okundu. Şampiyon takımın bazı isimleri de salona gelerek taraftarları selamladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da eski basketbolcularla bir araya geldi. Orman, kulübe ilk basketbol şampiyonluğunu yaşatan isimlere, hazırlanan o dönemin formalarını hediye etti.



Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Kerem Baki

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 9, Roll 6, Strawberry 19, Stimac 17, Clark 17, Muratcan Güler, Weems 12, Erkan Veyseloğlu 2, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi 4

Pınar Karşıyaka: Green 24, Brown 16, Ponitka 10, Summers 18, Owens 8, Petway 2, Muhammed Baygül, Akif Egemen Güven, Soner Şentürk, Erdi Gülaslan 3

1. Periyot: 25-19

Devre: 46-37

3. Periyot: 66-61

Beş faulle çıkan: 38.57 Strawberry (Beşiktaş Sompo Japan)