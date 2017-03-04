Beşiktaş - Çaykur Rizespor | Canlı Anlatım
Süper Lig'in zirvesinde oturan, UEFA Avrupa Ligi'nde de Son 16 Turu'na kalan Kara Kartal, hız kesmeden yoluna devam etmenin hesabını yapıyor. Siyah-beyazlılar saat 19.00'da başlayan mücadelede Vodafone Arena'da Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Akhisar'ı yendikten sonra G.Saray'ı da deplasmanda mağlup eden ve şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını açan siyah-beyazlılar, bu farkı daha da artırmak istiyor. Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda maç fazlasıyla Başakşehir'e 7, G.Saray'a 13, F.Bahçe'ye 15 puan fark atmış olacak. Kara Kartal, üç puan alması durumunda ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde ederek, yeni bir seri yakalayacak.
TOSİC'İN CEZASI BİTİYOR
Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile bu akşam yapacağı karşılaşmayla Sırp futbolcu Dusko Tosic'in 4 maçlık cezası tamamlanacak. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yaptığı son 16 turu müsabakasında kırmızı kart gören ve 4 maç men cezası alan Dusko Tosic, bu nedenle Karabükspor, Akhisar Belediye ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyememişti. Tosic, 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor mücadelesiyle bitirecek ve önümüzdeki hafta oynanacak Kayseri maçında forma giyebilecek.
ÜÇ YILDIZ CEZA SINIRINDA
Beşiktaş, bu akşamki Çaykur Rize maçına sıkıntılı çıkıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takımın tecrübeli oyuncuları Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Kayserispor maçı için cezalı duruma düşecek.
11 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş ile Ç. Rizespor, ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 11 maçtır yenemiyor. Ligdeki son galibiyetini 2006'da İstanbul'da alan yeşilmavili ekip, daha sonraki 11 maçtan 7'sini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 16 lig maçının 10'unu kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. 31 gol attı, 14 gol yedi.
STAT: Vodafone Arena
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, İsmael, Orhan, Oboabona, Yakoubi, Robin Yalçın, Saadane, Recep, Nosa, Edomwonyi, Kweuke.
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:49
- Çare sponsorda
Toplam 32
Yorum
eski fbli borçtan kurtulmak kolay ama sürekli hatalı transferler yapan ve hatalardan ders çıkartmayan yönetimden kurtulmak kolay değil.
- Dayağı yedi kovuldu!
Toplam 5
Yorum
raa su gs nın beceremedıgı transfer degılmıydı ya ne olmus adama boyle cok gecmıs olsun
- Uymayan gider!
Toplam 27
Yorum
AVRUPA FATİHİ 25 YAŞ ÜZERİ KİM VARSA HEPSİNİ SİLİN GÖNDERİN.YILLARCA AYNI KİŞİLERİ İZLEMEKTEN BIKTIK.ZATEN ONLARDA BAŞARIYA DOYDULAR Kİ OYNAMIYORLAR
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