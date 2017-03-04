Beşiktaş - Çaykur Rizespor | Canlı Anlatım

Akhisar'ı yendikten sonra G.Saray'ı da deplasmanda mağlup eden ve şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını açan siyah-beyazlılar, bu farkı daha da artırmak istiyor. Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda maç fazlasıyla Başakşehir'e 7, G.Saray'a 13, F.Bahçe'ye 15 puan fark atmış olacak. Kara Kartal, üç puan alması durumunda ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde ederek, yeni bir seri yakalayacak.

TOSİC'İN CEZASI BİTİYOR

Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile bu akşam yapacağı karşılaşmayla Sırp futbolcu Dusko Tosic'in 4 maçlık cezası tamamlanacak. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yaptığı son 16 turu müsabakasında kırmızı kart gören ve 4 maç men cezası alan Dusko Tosic, bu nedenle Karabükspor, Akhisar Belediye ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyememişti. Tosic, 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor mücadelesiyle bitirecek ve önümüzdeki hafta oynanacak Kayseri maçında forma giyebilecek.

ÜÇ YILDIZ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş, bu akşamki Çaykur Rize maçına sıkıntılı çıkıyor. Siyah-beyazlı ekipte 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takımın tecrübeli oyuncuları Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Kayserispor maçı için cezalı duruma düşecek.

11 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş ile Ç. Rizespor, ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 11 maçtır yenemiyor. Ligdeki son galibiyetini 2006'da İstanbul'da alan yeşilmavili ekip, daha sonraki 11 maçtan 7'sini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 16 lig maçının 10'unu kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. 31 gol attı, 14 gol yedi.







STAT: Vodafone Arena

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, İsmael, Orhan, Oboabona, Yakoubi, Robin Yalçın, Saadane, Recep, Nosa, Edomwonyi, Kweuke.

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman