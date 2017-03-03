Şampiyonluğu hisset ve paylaş
Beşiktaşlı futbolcular “Hisset, paylaş, parçası ol!” sloganıyla açılan müzeyi gezdi. Q7 şampiyonluk kupasıyla resim çektirirken “Yine kazanacağız” dedi.
Beşiktaşlı futbolcular dün, Vodafone Arena'da yer alan siyah-beyazlı kulübün tarihinin anlatıldığı müzeyi gezdi. Futbolculara teknik direktör Şenol Güneş ile kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de eşlik etti. Çebi yaptığı konuşmada, futbolcuların ilk kez müzeyi ziyarete geldiğini belirterek, "Burası onların evi. Daha önce gelmemişlerdi. Burayı görmelerini arzu ettik. Bu takım 5 yıllık bir strateji sonucu oluşmuştur. Burada 5 yılın emeği vardır. Bugün iyi top oynayan, diğer takımlardan daha iyi bir kadro varsa bu başarı oluşmuş takımdan kaynaklanmaktadır. Bu takımda sabırla takip edilen bir planlamanın ürünüdür" dedi.
"Hisset, paylaş, parçası ol!" sloganı taşıyan Beşiktaş Müzesi gezilirken, futbolcular kendi maketleri ile bol bol selfie çekildi. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ise geçen sezon kazanılan şampiyonluk kupası ile fotoğraf çektirdi ve "Tekrar kazanacağız" sözleriyle camiayı sevindirdi.
"Hisset, paylaş, parçası ol!" sloganı taşıyan Beşiktaş Müzesi gezilirken, futbolcular kendi maketleri ile bol bol selfie çekildi. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ise geçen sezon kazanılan şampiyonluk kupası ile fotoğraf çektirdi ve "Tekrar kazanacağız" sözleriyle camiayı sevindirdi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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Toplam 3
Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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