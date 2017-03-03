 Şampiyonluğu hisset ve paylaş – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Şampiyonluğu hisset ve paylaş

    Şampiyonluğu hisset ve paylaş

    Beşiktaşlı futbolcular “Hisset, paylaş, parçası ol!” sloganıyla açılan müzeyi gezdi. Q7 şampiyonluk kupasıyla resim çektirirken “Yine kazanacağız” dedi.

    Beşiktaşlı futbolcular dün, Vodafone Arena'da yer alan siyah-beyazlı kulübün tarihinin anlatıldığı müzeyi gezdi. Futbolculara teknik direktör Şenol Güneş ile kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de eşlik etti. Çebi yaptığı konuşmada, futbolcuların ilk kez müzeyi ziyarete geldiğini belirterek, "Burası onların evi. Daha önce gelmemişlerdi. Burayı görmelerini arzu ettik. Bu takım 5 yıllık bir strateji sonucu oluşmuştur. Burada 5 yılın emeği vardır. Bugün iyi top oynayan, diğer takımlardan daha iyi bir kadro varsa bu başarı oluşmuş takımdan kaynaklanmaktadır. Bu takımda sabırla takip edilen bir planlamanın ürünüdür" dedi.

    "Hisset, paylaş, parçası ol!" sloganı taşıyan Müzesi gezilirken, futbolcular kendi maketleri ile bol bol selfie çekildi. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ise geçen sezon kazanılan şampiyonluk kupası ile fotoğraf çektirdi ve "Tekrar kazanacağız" sözleriyle camiayı sevindirdi.

    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
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