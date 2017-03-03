Lider Beşiktaş, Rize'de seri peşinde

Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin 22. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek puanını 50'ye çıkaran ve ikinci Medipol Başakşehir ile 4 puanlık farkı koruyan siyah-beyazlı takım, 20 puanla 16. sırada bulunan Çaykur Rizespor'u yenerek son haftalardaki yükselişini sürdürmeye çalışacak.

Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildikten sonra Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenen ve Galatasaray'a da üstünlük sağlayan Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde üst üste 3. galibiyetini alacak.

- Tosic'in cezası bitiyor

Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmayla Sırp futbolcu Dusko Tosic'in 4 maçlık cezası tamamlanacak.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yaptığı son 16 turu müsabakasında kırmızı kart gören ve 4 maç men cezası alan Tosic, bu nedenle Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyememişti. Tosic, 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor mücadelesiyle bitirecek.

- 3 oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Takımın tecrübeli oyuncuları Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde 24. haftadaki Kayserispor maçı için cezalı duruma düşecek.