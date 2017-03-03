Lider Beşiktaş, Rize'de seri peşinde
Spor Toto Süper Lig lideri Beşiktaş, 23. hafta mücadelesinde yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Ligin 22. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek puanını 50'ye çıkaran ve ikinci Medipol Başakşehir ile 4 puanlık farkı koruyan siyah-beyazlı takım, 20 puanla 16. sırada bulunan Çaykur Rizespor'u yenerek son haftalardaki yükselişini sürdürmeye çalışacak.
Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildikten sonra Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenen ve Galatasaray'a da üstünlük sağlayan Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde üst üste 3. galibiyetini alacak.
- Tosic'in cezası bitiyor
Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmayla Sırp futbolcu Dusko Tosic'in 4 maçlık cezası tamamlanacak.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yaptığı son 16 turu müsabakasında kırmızı kart gören ve 4 maç men cezası alan Tosic, bu nedenle Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyememişti. Tosic, 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor mücadelesiyle bitirecek.
- 3 oyuncu ceza sınırında
Siyah-beyazlı ekipte 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Takımın tecrübeli oyuncuları Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde 24. haftadaki Kayserispor maçı için cezalı duruma düşecek.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:30
- Traore için önlem
Toplam 2
Yorum
UMUT BU ADAMA OZEL ONLEM ALMAK LAZIM MASALLAH HIC ES GECTİĞİ YOK BİZİ BİR BU BIRDE KONYALI RANGELOV
- Advocaat yanlış yapıyor
Toplam 5
Yorum
Ex Kocaman yerine Yilmaz Haca Gelsin.En Azindan Kocaman Gibi Suratsiz degil,Kapris yok.Gol oluncada sevinci gol kadar Eglenceli.
- Şampiyonluğu hisset ve paylaş
Toplam 4
Yorum
Ugur FB' de 30 puan hakemle aldı ama yine de şampiyon olamadı. Otur haline ağla.
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