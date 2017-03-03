 Lider Beşiktaş, Rize'de seri peşinde – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Lider Beşiktaş, Rize'de seri peşinde

    Lider Beşiktaş, Rize'de seri peşinde

    Spor Toto Süper Lig lideri Beşiktaş, 23. hafta mücadelesinde yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

    Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    Ligin 22. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek puanını 50'ye çıkaran ve ikinci Medipol Başakşehir ile 4 puanlık farkı koruyan siyah-beyazlı takım, 20 puanla 16. sırada bulunan Çaykur Rizespor'u yenerek son haftalardaki yükselişini sürdürmeye çalışacak.

    Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildikten sonra Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenen ve Galatasaray'a da üstünlük sağlayan Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde üst üste 3. galibiyetini alacak.

    - Tosic'in cezası bitiyor

    Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmayla Sırp futbolcu Dusko Tosic'in 4 maçlık cezası tamamlanacak.

    Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yaptığı son 16 turu müsabakasında kırmızı kart gören ve 4 maç men cezası alan Tosic, bu nedenle Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyememişti. Tosic, 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor mücadelesiyle bitirecek.

    - 3 oyuncu ceza sınırında

    Siyah-beyazlı ekipte 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Takımın tecrübeli oyuncuları Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde 24. haftadaki Kayserispor maçı için cezalı duruma düşecek.

    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:30
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