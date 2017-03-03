 Keskin Brezilya’da – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Keskin Brezilya’da

    Keskin Brezilya’da
    'ın oyuncu izleme komitesi başkanı , haftaya Brezilya'ya gidiyor... Keskin'in Brezilya'da Clayton (Atletico MG), Thiago Maia (Santos), Roger Guedes (Palmeiras), Otavio (Flamengo) ve Lucao'yu (Sao Paulo) yakından izleyeceği ifade edildi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:06
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