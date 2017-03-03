''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezon transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Çebi, "Demba Ba yaşadığı kırık olayından sonra şu anda normal sağlıklı bir insan gibi. Belki bir santrfor takviyesi gelebilir. Demba Ba'nın 2 ayda göstereceği performansa göre gelecek sezon belki devam edebiliriz. Mario Gomez de olabilir!.." dedi.