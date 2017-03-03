''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezon transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Çebi, "Demba Ba yaşadığı kırık olayından sonra şu anda normal sağlıklı bir insan gibi. Belki bir santrfor takviyesi gelebilir. Demba Ba'nın 2 ayda göstereceği performansa göre gelecek sezon belki devam edebiliriz. Mario Gomez de olabilir!.." dedi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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