 ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız'' – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''

    ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''

    İkinci Başkanı , yeni sezon transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

    Çebi, "Demba Ba yaşadığı kırık olayından sonra şu anda normal sağlıklı bir insan gibi. Belki bir santrfor takviyesi gelebilir. Demba Ba'nın 2 ayda göstereceği performansa göre gelecek sezon belki devam edebiliriz. Mario Gomez de olabilir!.." dedi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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